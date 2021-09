Dani Alves très courtisé au Brésil

Après avoir résilié son contrat avec le Sao Paulo FC, Dani Alves pourrait bien continuer sa carrière au Brésil. Vainqueur de la Copa Sudamericana sous le maillot du Tricolor et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la Seleçao, le latéral droit de 38 ans continue d'attirer l'attention de plusieurs clubs du championnat brésilien. Et à mi-saison, quatre clubs auriverdes seraient prêts à enrôler l'ancien du FC Barcelone. En effet, d'après les informations de Goal Brésil, le SC Internacional, le Club Athletico Paranaense, Flamengo et Fluminense veulent signer l'international aux 119 sélections (8 buts).

Le conseil d'administration de l'Inter lui aurait déjà transmis une offre de contrat, avec un salaire mensuel de 500.000 reals brésiliens (un peu plus de 80.000 €). Cependant, le vice-président du club a démenti toute offre au Brésilien : «c'est un excellent joueur, même à 38 ans c'est un athlète qui prend soin de lui, il nous rappelle Zé Roberto. Il exerce un leadership positif au sein du groupe. Ce serait un beau renfort, mais il a un salaire très élevé. Je pense que c'est irréalisable», a-t-il affirmé dans des propos récoltés par le média auriverde.