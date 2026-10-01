Portugal : comment Cristiano Ronaldo a ruiné sa propre sortie

Ils ont été comparés toute leur vie, et personne ne manquera de souligner la différence terrible entre la fin des carrières internationales de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pendant que l’Argentin va être célébré par tout un peuple face au Bénin lors du dernier match amical de la trêve internationale, le Portugais a quitté sa sélection en veille de match, sans s’entraîner, mécontent des propos de son sélectionneur et de se découvrir remplaçant face au Danemark. Un psychodrame qui fait hurler la presse portugaise et qui jette le discrédit sur l’immense carrière de Cristiano Ronaldo.

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Il était déjà considéré par énormément de supporters comme un boulet lors de la Coupe du Monde 2026, qu’il tenait absolument à jouer. Beaucoup, encore, attendaient de le voir annoncer sa retraite internationale à l’issue de la défaite en huitième de finale face à l’Espagne. Plusieurs entraîneurs sondés par la Fédération portugaise de football liaient d’ailleurs leur candidature à la retraite internationale du quintuple Ballon d’Or. Preuve que son cas rebutait nombre de techniciens. Mais quand ce fut Jorge Jesus qui hérita du poste, tout le monde comprit que CR7 avait encore de beaux jours devant lui en sélection, jusqu’au feuilleton hallucinant qui a démarré avec le choix de Jorge Jesus de ne pas le faire entrer face à la Norvège.

Les explications promises par CR7 seront-elles suffisantes ?

Cristiano Ronaldo a donc décidé de quitter la sélection, par la petite porte, promettant dans un communiqué d’expliquer en temps voulu les raisons de son départ. Mais ces raisons sont-elles réellement autres que la frustration d’un immense joueur incapable d’être autre chose que le protagoniste principal de l’histoire ? Karim Benzema avait aussi promis des explications lors de son départ inattendu de la Coupe du Monde 2022, et on les attend encore. Qu’a à nous dire CR7 qui pourrait justifier son départ soudain d’un rassemblement international ?

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Cristiano Ronaldo est-il en train de détruire sa propre légende ? OUI : Un immense champion doit savoir accepter son âge et faire passer l'équipe avant son ego NON : C'est cette mentalité obsessionnelle et cet ego démesuré qui ont fait de lui une légende Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Jorge Jesus a donné l’impression de se livrer avec sincérité en conférence de presse hier, pour revenir sur le cas Cristiano Ronaldo, mêlant excuse de l’avoir fait s’échauffer sans le faire entrer et affirmation de son autorité quant aux choix qu’il fait. La version possible de Cristiano Ronaldo, relayée par un journaliste espagnol proche de lui, selon laquelle il aurait été trahi par un double discours du sélectionneur, est-elle suffisante pour faire accepter aux supporters portugais une telle attitude ? La lecture de la presse portugaise et des réseaux sociaux laisse entendre que non. Dès lors, CR7, joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, peut oublier le scénario d’adieux grandioses devant son public, comme son éternel rival.