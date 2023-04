Un ancien membre de la FFF regrette son départ après l’affaire Le Graët

La suite après cette publicité

Le 11 janvier dernier, à la suite de nombreuses polémiques à la tête de la FFF, Noël Le Graët est mis en retrait de son poste de Président par le comité exécutif. Un scandale qui va bouleverser à tous les étages l’instance de football française. Jamel Sandjak, élu au Comité exécutif de la FFF sur la liste de Noël Le Graët en 2021, a démissionné de son poste le 23 février. Une décision qu’il regrette puisqu’il a été le seul à le faire, comme il l’expliquait dans l’After Foot sur RMC ce lundi.

« À un moment donné, j’ai estimé que le Comex se devait d’assumer la crise de gouvernance qui venait de le frapper. Il fallait être responsable, être respectueux de son engagement. À partir du moment où la tête de liste, qu’on aime ou que l’on n’aime pas, celui qui porte la liste et le résultat est démissionnaire ou démissionne, je pense que l’on avait une chance énorme de revenir devant les électeurs avec une espèce de respiration démocratique. (…) En tout cas, c’est ce que j’ai souhaité. Repartir comme cela, j’ai l’impression que l’on a profité des fruits qui ont été plantés par d’autres… même si on a participé aux résultats. On peut dire ce que l’on veut, mais c’était la victoire de Le Graët. Si on était repartis, on aurait relégitimé notre liste. On serait repartis sur deux ans et on aurait pu s’appuyer sur deux ans en tenant compte du rapport du ministère qui faisait état d’un certain nombre de dysfonctionnements profonds en ce qui concerne la gouvernance. Et il y a aussi le rapport 'Plein Sens’ de 2016. Ces deux rapports-là suffisaient déjà pour que l’on revoie notre projet politique. »

