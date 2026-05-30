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Ligue des Champions

PSG : la pique de Joao Neves à Arsenal

Par Jordan Pardon
1 min.
João Neves @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Paris a remis le couvert. Comme la saison dernière, le club de la capitale s’est offert une nouvelle Ligue des Champions, la 2e de son histoire. Après la rencontre, Joao Neves était sur son nuage. Pour l’international portugais, ce succès est mérité au regard de ce qu’ont proposé les Gunners, lesquels ont souvent cherché à casser le rythme et à gratter des minutes lorsqu’ils menaient.

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«C’est la deuxième fois que je suis champion d’Europe, ça me fait plaisir de jouer avec cette équipe, ce staff, cette direction. C’est le meilleur choix que j’ai fait dans ma vie, j’aime tout, je pense qu’on a mérité aujourd’hui, et qu’il y a que le PSG qui voulait jouer, c’est mérité. Cette année, c’était différent, c’était plus physique, difficile, on était champion d’Europe donc on devait défendre notre titre, on est dans l’histoire du PSG.»

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