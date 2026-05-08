LdC : le PSG invite ses 500 employés à la finale

Après avoir éliminé le Bayern Munich, le PSG a atteint la finale de Ligue des Champions mercredi soir. Et dans ce contexte, un cadeau en or va être effectué par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. D’après les informations de France Info, l’homme d’affaires a décidé de reproduire l’initiative de l’an dernier.

La suite après cette publicité

Pour la finale à Budapest, le 30 mai prochain, le Qatari veut emmener 500 employés du club sur place, afin de vivre une expérience grandiose. Face à Arsenal, il va falloir encourager les hommes de Luis Enrique pour s’offrir un deuxième sacre consécutif et les supporters de la capitale semblent prêts à se faire entendre.