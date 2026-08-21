Ligue 1
Frank McCourt assistera à OM-Strasbourg
@Maxppp
C’est désormais une habitude et cette tradition va perdurer à l’aube de cette saison 2026-2027. Ce vendredi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Frank McCourt assistera, en effet, à OM-Strasbourg.
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Alors que le club phocéen traverse un été de tous les dangers avec un besoin urgent de vendre, le propriétaire de l’OM sera bien présent pour soutenir les troupes de Bruno Genesio. Pour rappel, l’OM se déplacera à Monaco la semaine prochaine dans le cadre de la deuxième journée.
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