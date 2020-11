PSG : Ander Herrera vante les mérites de la Ligue 1

Arrivé en provenance de Manchester United au Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’un an maintenant, Ander Herrera aura mis un peu de temps avant d’être un élément majeur sur lequel peut s’appuyer Thomas Tuchel. Mais cela semble enfin payer. Depuis plusieurs mois et la reprise du football européen, le milieu international espagnol enchaîne les matches avec le club parisien, et ses treize matches joués depuis le début de la saison (L1, LdC) ne diront pas le contraire.

D’autant que l’ancien milieu de terrain des Red Devils semble prendre son pied dans une Ligue 1 au niveau si souvent décrié par les personnes extérieures au football français. «Le football français a du talent et du physique, notamment apporté par les joueurs d'origine africaine. La formation française est fantastique. (...) La France va se rapprocher du niveau espagnol en matière de titres. Quand je vois Koundé, Camavinga, Kimpembe ou Mbappé, ce sont physiquement des machines», a ainsi déclaré le joueur de 31 ans au micro de Radio Marca.