OL : Jean-Michel Aulas vole au secours de Laurent Blanc

Malgré une défaite en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes (1-0), l’Olympique Lyonnais reste sur deux victoires d’affilée en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain (0-1) puis Rennes (3-1). Deux succès précieux dans la course à la qualification pour les prochaines éditions des coupes européennes la saison prochaine. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a d’ailleurs tenu à réagir dans un long message publié sur son compte Twitter pour défendre ses choix et assumer ses responsabilités. «Quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premier ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims, alors que nous étions 9e en phase aller (…) De la situation actuelle, j’en suis le premier désolé, je l’ai dit, j’en assume ma part de responsabilité», a notamment confié le dirigeant rhodanien.

«L’analyse objective montre que cette donnée ne changera pas le visage de cette saison qui a si mal démarré, on peut cependant entrevoir un futur où il est possible de construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes. Les joueurs le savent, nous en avons parlé, nous devons rester mobilisés pour la suite : match après match, cette fin de saison. Nous devons soutenir tous les joueurs qui ont envie de se battre pour retrouver les sommets et en particulier les plus jeunes, car c’est sous les encouragements qu’ils obtiendront les meilleurs résultats et non les sifflets dont sauront trop bien profiter les sirènes qui veulent les attirer dans leurs filets. Comme une famille, nous nous sommes parfois disputés, nous sommes souvent en colère, mais à la fin, nous nous aimons et nous aimons trop ce club pour prendre la responsabilité de le détruire par nos excès», a notamment conclu Jean-Michel Aulas. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais pointe à la 7ème place de la Ligue 1, à seulement cinq petits points de la 5ème place.

