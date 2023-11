AC Milan : la direction milanaise s’installe au Moyen-Orient !

L’AC Milan a inauguré dimanche soir la Casa Milan Dubaï avec une cérémonie d’inauguration dans la ville des Émirats arabes unis. L’initiative fait partie d’un projet encore plus large d’expansion mondiale de la marque des Rossoneri, prévu par les propriétaires américains de RedBird qui voient dans les bureaux de Dubaï la volonté de renforcer l’engagement du club lombard aux Émirats arabes unis et dans tout le Moyen-Orient, où le Diavolo milanais peut compter sur une base estimée à environ 35 millions de fans : «Casa Milan Dubai représente notre engagement envers la croissance mondiale et notre ferme conviction dans le potentiel du marché du Moyen-Orient. Nous sommes fiers de renforcer notre présence dans une région clé pour le club et de continuer à consolider notre relation. avec nos partenaires, dont Emirates, qui est à nos côtés depuis 15 ans, faisant de notre partenariat l’un des plus reconnaissables, respectés et anciens du football mondial», a expliqué le directeur général Giorgio Furlani.

La suite après cette publicité

Le nouveau bureau de Dubaï fait des Rossoneri le premier club de football italien à ouvrir un bureau dans la « région Mena » (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et sera également utile – et surtout – pour entretenir de nouvelles relations dans un marché particulièrement stratégique où le club peut s’appuyer sur des partenaires existants, parmi lesquels Emirates (partenaire principal et partenaire depuis 2007) et Siro (partenaire hôtelier officiel). Le siège social de Casa Milan à Dubaï est situé au 31ème étage de l’Icd Brookfield Place, au cœur du centre financier international de Dubaï. Etaient présents à la cérémonie d’inauguration le directeur général Giorgio Furlani, le directeur commercial Maikel Oettle, le milieu algérien Ismael Bennacer et Son Excellence Mohammed Ibrahim Al Shaibani, directeur général de Son Altesse la Cour des souverains de Dubaï et directeur général de l’Icd.