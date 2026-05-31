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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique a trouvé la recette parfaite pour les tirs au but

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le PSG et Arsenal @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Luis Enrique semble avoir trouvé la recette parfaite dans l’exercice des tirs au but. Depuis son arrivée sur le banc parisien, le PSG a remporté chacune de ses six séances disputées, affichant un impressionnant sans-faute dans un domaine qui lui a longtemps causé bien des désillusions. Cette statistique prend encore plus de relief lorsqu’elle est comparée à l’histoire récente du club.

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Avant l’ère Luis Enrique, le PSG n’avait remporté que six séances de tirs au but lors de ses quinze premières tentatives au 21e siècle. En seulement six exercices, l’entraîneur espagnol a donc déjà égalé ce total, symbole de la confiance et de la solidité mentale acquises par son équipe dans les moments décisifs.

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