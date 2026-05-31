PSG : Luis Enrique a trouvé la recette parfaite pour les tirs au but

Luis Enrique semble avoir trouvé la recette parfaite dans l’exercice des tirs au but. Depuis son arrivée sur le banc parisien, le PSG a remporté chacune de ses six séances disputées, affichant un impressionnant sans-faute dans un domaine qui lui a longtemps causé bien des désillusions. Cette statistique prend encore plus de relief lorsqu’elle est comparée à l’histoire récente du club.

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Avant l’ère Luis Enrique, le PSG n’avait remporté que six séances de tirs au but lors de ses quinze premières tentatives au 21e siècle. En seulement six exercices, l’entraîneur espagnol a donc déjà égalé ce total, symbole de la confiance et de la solidité mentale acquises par son équipe dans les moments décisifs.