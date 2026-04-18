Les Girondins de Bordeaux condamnés à verser 300 000 euros !

Les ennuis se poursuivent pour les Girondins de Bordeaux. Ce vendredi, le club bordelais a été condamné par le tribunal des prud’hommes à verser 300 000 euros à deux anciens entraineurs du centre de formation et des U19. Pour rappel, Philippe Lucas et Jean-Luc Dogon avaient lancé une procédure pour une non-prolongation de leur CDD malgré plusieurs années de multiples contrats.

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Mais ce n’est pas tout. Alors que les Girondins avaient licencié Vladimir Petkovic pour faute grave, ce dernier - accompagné de son adjoint - ont fait appel et réclament 15 millions d’euros. La date de l’audience en appel n’a, elle, pas encore été fixée. Enfin, l’ex-coach des féminines, Patrice Lair, conteste également son licenciement. Des plaintes qui pourraient coûter cher aux Girondins…