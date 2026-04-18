Menu Rechercher
Commenter 6
National 2

Les Girondins de Bordeaux condamnés à verser 300 000 euros !

Par Josué Cassé
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp

Les ennuis se poursuivent pour les Girondins de Bordeaux. Ce vendredi, le club bordelais a été condamné par le tribunal des prud’hommes à verser 300 000 euros à deux anciens entraineurs du centre de formation et des U19. Pour rappel, Philippe Lucas et Jean-Luc Dogon avaient lancé une procédure pour une non-prolongation de leur CDD malgré plusieurs années de multiples contrats.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout. Alors que les Girondins avaient licencié Vladimir Petkovic pour faute grave, ce dernier - accompagné de son adjoint - ont fait appel et réclament 15 millions d’euros. La date de l’audience en appel n’a, elle, pas encore été fixée. Enfin, l’ex-coach des féminines, Patrice Lair, conteste également son licenciement. Des plaintes qui pourraient coûter cher aux Girondins…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier