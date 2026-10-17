Strasbourg : Jacobo Ortega pense déjà à revenir au Real Madrid

Arrivé cet été au RC Strasbourg en provenance du Real Madrid contre 10 millions d’euros pour 70 % de ses droits, Jacobo Ortega commence à prendre ses marques en Ligue 1. Formé pendant neuf ans au sein de la Maison Blanche, l’attaquant espagnol de 1,90 m a choisi de quitter son club formateur pour découvrir le football professionnel au plus haut niveau. Auteur d’un but et d’une passe décisive depuis son arrivée en Alsace, le jeune joueur s’est confié à SER Deportivos sur ses premiers mois en France. « L’adaptation se passe très bien. Nous sommes un groupe très jeune, avec pas mal de nouveaux joueurs », a-t-il expliqué, avant de souligner l’intensité du championnat français : « C’est très physique. Les arbitres autorisent pas mal de contacts. » Reconnaissant envers Strasbourg pour l’investissement réalisé, Ortega souhaite désormais franchir un cap et affiche un objectif clair : « Que l’année prochaine, nous jouions en Europe. »

La suite après cette publicité

Mais malgré son bonheur en Alsace, l’Espagnol n’a pas totalement fermé la porte à un retour au Real Madrid. « J’ai passé neuf ans au Real Madrid. C’était comme ma maison », a-t-il rappelé, conscient de la difficulté de s’imposer dans l’équipe première madrilène. « S’il faut partir pour réussir et pouvoir revenir, eh bien, on essaie », a-t-il confié. Interrogé également sur l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène, Ortega a appelé à laisser du temps au technicien portugais pour installer ses idées. En attendant, l’attaquant strasbourgeois se prépare à un rendez-vous important face au PSG, ce samedi à domicile (17h15). Malgré le statut du club parisien, vainqueur des deux dernières Ligues des Champions, il ne cache pas ses intentions : « Nous y allons pour gagner, c’est certain. Si nous pouvons offrir une victoire aux supporters contre le PSG, ce serait incroyable. »