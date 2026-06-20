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Exclu FM Ligue 1

Un club de Ligue 1 a formulé une offre pour Gift Links

Par Santi Aouna
Gift Links avec le club d'Aarhus @Maxppp

Certains clubs de Ligue 1 n’hésitent plus à aller flairer les bons coups dans le nord de l’Europe. D’après nos informations, une écurie française, dont l’identité n’a pas filtré, a formulé une offre pour Gift Links (27 ans), sous contrat avec le GF Aarhus jusqu’en 2029.

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Celle-ci a été refusée mais les discussions se poursuivent. Le Sud-Africain âgé de 27 ans évolue au poste de piston gauche et s’est distingué cette saison avec 3 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 22 matchs de championnat danois.

Pub. le - MAJ le
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