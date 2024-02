Cristiano Ronaldo s’est expliqué sur son geste jugé obscène

Chahuté par une partie des supporters d’Al-Shabab qui ont scandé le nom de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo (39 ans) a réagi en mettant une main près de son oreille afin de leur montrer qu’il ne les entendaient plus après la victoire de son équipe (3-2). Puis, le Portugais a fait un geste provocateur au niveau de sa région pelvienne. Ce qui a fait scandale en Arabie saoudite, où son cas est étudié par le comité de discipline et d’éthique de la fédération saoudienne, qui a ouvert une enquête.

Ce jeudi, le joueur a été reçu, lui qui risque une suspension de 2 matches. Il s’est expliqué sur son geste qui n’avait pas pour but de choquer. Ses propos sont relayés par Marca. «Je respecte tous les clubs. Le geste de joie après le tir exprime la force et la victoire, et ce n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe.» Il reste à voir si son explication a convaincu la fédération.