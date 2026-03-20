La FIFA impose la féminisation des bancs de touche pour ses compétitions féminines

C’est une nouvelle décision qui pourrait faire couler de l’encre. En effet, la FIFA a annoncé ce jeudi, une nouvelle règle visant à renforcer la présence des femmes dans l’encadrement des équipes engagées dans ses compétitions féminines, notamment la Coupe du Monde et la future Coupe du monde des Clubs. Dans cette optique, l’instance souhaite ainsi favoriser une meilleure représentation féminine au sein des staffs, et cela se traduit concrètement par un objectif principal : chaque sélection devra compter au moins une femme parmi l’entraîneure principale ou les adjointes, comme inscrit dans le communiqué de l’instance. « Un membre du staff médical de l’équipe et deux des officiels présents sur le banc ». Et cela, dès les Coupes du monde U17 et U20 prévues cette année selon les informations de la BBC.

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Cette décision radicale voit le jour puisque la proportion de sélectionneuses reste faible ces derniers temps. Lors du Mondial 2023, seules 12 équipes sur 32 étaient dirigées par une femme, un chiffre identique à celui de 2019. Par ailleurs, la FIFA voit loin, car désormais, ces nouvelles règles s’appliqueront dans un calendrier déjà défini, avec la Coupe du monde 2027 au Brésil, celles de 2031 et 2035. À noter que la première Coupe du monde des clubs féminine prévue en 2028 sera aussi engagée dans ce processus de variété des genres. Lors d’un Congrès extraordinaire, selon l’instance, ces nouvelles pourraient être officialisées.