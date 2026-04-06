Real Madrid : Vinicius Jr et Alvaro Arbeloa dézinguent les détracteurs de Kylian Mbappé

C’est la semaine la plus importante de la saison pour le Real Madrid. Après avoir pratiquement dit adieu au titre de Liga en perdant à Majorque samedi (2-1, 7 points de retard sur le Barça), l’équipe d’Alvaro Arbeloa n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Et dans sa compétition fétiche, le club de la capitale espagnole va faire face à un sacré morceau : le Bayern Munich, avec ce match aller de quart de finale qui se jouera demain soir au Santiago Bernabéu. Autant dire qu’une élimination contre les Bavarois serait déjà synonyme de saison complètement ratée pour les Merengues.

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Et pour ce match, un homme est attendu au tournant : Kylian Mbappé. Souvent absent ou moyen lors des grands rendez-vous de la saison, le Français doit impérativement se refaire, alors qu’une vague de critiques s’abat sur lui à Madrid. En plus de l’épisode de son genou qui lui a déjà coûté cher en termes d’image, beaucoup estiment que l’équipe tourne mieux sans lui, alors que le Bondynois a rendu une copie très médiocre à Majorque ce week-end. « Kylian Mbappé est très bon, mais il n’a pas compris ce qu’était le Real Madrid. Je pense qu’il n’a pas encore saisi ce qu’exige ce club. Thiago Pitarch génère plus d’enthousiasme que Mbappé… Mbappé marque des buts, c’est bien, mais le Real Madrid ne l’a pas recruté uniquement pour ça », s’est par exemple emporté Josep Pedrerol, célèbre journaliste et présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones.

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Arbeloa attend Mbappé

En conférence de presse avant ce match, Vinicius Jr et Arbeloa sont montés au créneau pour défendre le Bondynois. C’est le Brésilien qui a lancé les hostilités avec les journalistes : « les gens disent beaucoup de choses. Kylian est ici pour nous aider, ses buts nous donnent confiance. C’est un match compliqué pendant lequel les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie. Oui, ça me gêne qu’on dise que Mbappé et moi on ne défend pas. Mais les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Nous devons juste écouter notre entraîneur. Ce qui se dit dehors, ça ne nous touche pas. Nous pouvons nous rendre meilleurs l’un et l’autre ».

Ce fut ensuite au tour de l’entraîneur de mettre les choses au clair, non sans faire passer un petit message au joueur vis-à-vis du match de demain tout de même. « Mbappé est venu pour jouer ce type de matchs. L’équipe est déséquilibrée ? Tout ce qui compte pour moi, et ce à quoi je pense, c’est que c’est une chance extraordinaire d’avoir un joueur comme Mbappé dans l’équipe. Je me mets à la place des défenseurs qui doivent jouer contre nous… Mbappé a parfaitement compris ce qu’est le Real Madrid, il a toujours rêvé de jouer ici », a ainsi répliqué l’ancien latéral droit. Mais il n’y a qu’un seul homme qui peut faire taire tous les détracteurs, et c’est bien KM10…