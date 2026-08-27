La réponse du Barça à l’Atlético pour Julian Alvarez

Le cas Julian Alvarez n’a pas fini de tendre les relations entre l’Atlético et le FC Barcelone. « Julian va vraiment mal. Certaines personnes se sont données pour mission de le tromper », vient de déclarer Gil Marin, le directeur général colchonero après le tirage au sort de la Ligue des Champions. La réponse des Blaugrana n’a pas traîné puisque lors de cette même cérémonie, Rafa Yuste a pris la parole, fustigeant les propos de son homologue. « Ce qui me surprend, c’est qu’en le connaissant, il a pu faire ces déclarations qui manquent d’éducation et de respect. Tout le club, le directeur sportif et l’entraîneur franchissent une ligne rouge que je ne comprends pas du tout. Ils m’indignent et je ne les partage pas. »

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Il poursuit. « Nous sommes un club qui respecte l’adversaire, l’Atlético de Madrid, et les joueurs. Si un joueur veut venir dans un club, on essaiera. Nous réitérons ce que le président a dit hier. Nous nous saluons parce que dans la vie, il faut être éduqué. Nous avons échangé des mots avec Gil Marin et avec le président Cerezo et je leur ai dit ce que j’ai déjà dit : nous sommes calmes et notre conscience est tranquille. Le marché est à quelques jours de la clôture, mais ça me fait de la peine. Je veux défendre des professionnels qui travaillent de manière exceptionnelle. »