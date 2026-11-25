Pas de doutes pour l’opinion publique madrilène : Jude Bellingham est le joueur le plus important du Real Madrid. Et l’Anglais n’est pas juste un joueur très performant sur le terrain, c’est aussi un leader qui veille au bien-être de ses coéquipiers, comme l’a expliqué le journaliste Roberto Morales sur la Cadena COPE.

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« Mbappé est la référence en termes de buts, mais ce n’est pas un leader naturel. Bellingham, c’est un leader naturel. Dès qu’il a marqué, il a cherché Vinicius pour l’aider à marquer, jusqu’à ce qu’il marque. Il a même célébré le but de Vinicius, en étant heureux », a indiqué le journaliste. Il faut tout de même souligner que Kylian Mbappé a donné son trophée d’homme du match au Brésilien après la rencontre.