PSG, Equipe de France, Luis Enrique…Ousmane Dembélé vide son sac !

Dans une semaine, le PSG a l’occasion de rentrer dans un cercle très privé. Alors que le sacre en Ligue des Champions a fui le club de la capitale pendant des années, ce dernier a l’occasion, samedi prochain, de le remporter pour la deuxième fois consécutive face à Arsenal. Une rencontre importante pour tout un club mais aussi pour certains joueurs qui, par la même occasion, peuvent rentrer dans l’histoire du football. C’est le cas d’Ousmane Dembélé. Patron offensif des Parisiens depuis le départ de Kylian Mbappé à l’été 2024, le natif de Vernon a pris une autre dimension à Paris. Vainqueur du Ballon d’Or la saison dernière, Dembélé pourrait faire le doublé cette année si tout se goupille bien.

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Auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 39 matches cette saison, "Dembouz" est clairement un candidat crédible à sa propre succession. Dans un rôle de neuf hybride avec Luis Enrique au PSG, Dembélé pourrait devenir le favori à un deuxième Ballon d’Or avec une Ligue des Champions dans sa besace. Avant cette échéance cruciale à Budapest, le numéro 10 du PSG était présent au micro de M6 ce dimanche soir. L’occasion pour lui de revenir sur de nombreux points et notamment de vanter l’apport d’un Luis Enrique dans sa carrière : «Luis Enrique, sa recette ? On ne peut pas la dire (rires). C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse. C’est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG.»

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Ousmane Dembélé veut faire mieux, notamment avec la France

Après cette belle tirade pour son coach, Ousmane Dembélé a confirmé, malgré l’alerte lors de la dernière journée de Ligue 1 face au Paris FC, qu’il sera bien présent samedi prochain face à Arsenal. Interrogé sur son rendement, Dembélé s’est fendu d’une sortie assez remarquée. Selon lui, il lui reste des choses à améliorer malgré une remise en question qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde : «beaucoup ont vu des choses en moi, mais il y a aussi des choses à améliorer. Que ce soit avec Luis Enrique ou les joueurs avec qui je suis sur le terrain, ce sont des joueurs de grande qualité et j’essaie aussi de progresser. Je me suis énormément remis en question. Luis Enrique m’a demandé de montrer l’exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J’ai eu beaucoup plus de responsabilités. J’essaie simplement de faire mon travail.»

Relancé sur sa volonté de faire mieux à l’avenir, Ousmane Dembélé a été orienté vers l’Equipe de France. A quelques encablures de la Coupe du Monde de l’autre côté de l’Atlantique, l’attaquant de 29 ans sait qu’il doit faire mieux. Après des tournois ratés avec des Bleus et seulement 7 buts en 58 sélections, le joueur formé à Rennes veut faire mieux avec les Bleus, et semble avoir coché le tournoi mondial : «bien sûr, je dois encore faire mes preuves avec les Bleus. La Ligue des Champions, c’est la première étape avec le PSG, après il y a une compétition incroyable pour nous les Français. C’est exceptionnel de disputer une Coupe du monde, ce n’est pas tous les jours. Moi, je vais jouer ma troisième et j’espère performer. C’est un objectif, surtout après la douleur que l’on a connue en 2022.» Vous l’aurez compris, Ousmane Dembélé n’est clairement pas rassasié !