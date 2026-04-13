PSG : rebondissement inattendu pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Au Paris Saint-Germain, le dossier Ousmane Dembélé ne suit pas la même logique que les autres prolongations. Sous contrat jusqu’en 2028 et avec le plus gros salaire de l’effectif, estimé à 1,5 million d’euros bruts mensuels, l’attaquant français est toujours dans l’incertitude. Comme nous l’avions révélé en décembre dernier, une proposition du club de la capitale a été refusée par le joueur, qui demandait un meilleur salaire. Et depuis, le Ballon d’Or 2025 restait dans l’incertitude, bien qu’il avait assuré qu’il n’y avait «aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG».

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, la prolongation du numéro 10 ne constitue pas une priorité immédiate pour les dirigeants parisiens, d’après L’Équipe. Le club préfère actuellement sécuriser l’avenir de jeunes talents comme Senny Mayulu ou Bradley Barcola. En interne, le mot d’ordre est clair : tout est une question de timing. Malgré des discussions régulières ces derniers mois, aucune avancée concrète n’est attendue avant la fin de la saison. Le parcours du PSG en Ligue des champions pourrait d’ailleurs peser lourd dans la balance.

La suite après cette publicité

Des portes de sortie en Europe et ailleurs

Une élimination prématurée pourrait relancer certaines réflexions, tandis qu’un Dembélé décisif jusqu’au bout renforcerait sa position dans les futures négociations. Si son Ballon d’Or a renforcé son statut, certains doutes ont subsisté en raison d’une première partie de saison perturbée par des blessures. Depuis janvier, son niveau de performance est revenu à la hauteur des attentes, mais la question financière reste sensible. Le président Nasser al-Khelaïfi a d’ailleurs rappelé l’existence d’un salary cap, soulignant que «l’équipe et le club sont les plus importants».

Que doit faire Ousmane Dembélé en fin de saison ? Rester à Paris et prolonger Filer en Premier League Signer en Arabie Saoudite Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le fair-play financier impose ainsi des limites qui pourraient compliquer les discussions. Et en cas d’échec des négociations, plusieurs portes de sortie existent déjà. L’Angleterre et l’Arabie saoudite surveillent de près la situation, même si aucune offre concrète n’a encore été formulée, malgré des premiers contacts. De son côté, Dembélé préfère attendre la fin de la saison et la Coupe du monde avant de trancher. En attendant, «ce n’est pas moi qui prends les décisions», avait ajouté l’attaquant. La balle est dans le camp parisien…