PSG : la drôle de proposition d’une actrice X à Matvey Safonov

Gardien titulaire du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov (27 ans) réalise une très belle saison puisqu’il a pris la place de numéro un à Lucas Chevalier et reste en course pour un doublé Ligue 1 - Ligue des Champions. Le samedi 30 mai, il jouera d’ailleurs à Budapest contre Arsenal avec la volonté de remporter de nouveau la C1 après l’avoir emporté comme remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Actrice pornographique russe, Mary Rock lui a d’ailleurs fait une drôle de proposition comme le rapporte Championnat.

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Dans un message vidéo, elle a promis au joueur une nuit torride s’il gagnait la Ligue des Champions et une autre nuit torride par arrêt effectué par le gardien au cours de la rencontre. La femme du joueur Marina Kondratiuk a tenu à lui répondre avec humour : «une actrice de films X a souhaité bonne chance à mon mari pour la finale de la Ligue des champions et lui a promis une nuit torride pour chaque arrêt. Elle ignore totalement que pour lui, une nuit torride consiste à faire des mots croisés, à regarder "Quoi ? Où ? Quand ?" (un jeu télévisé russe ndlr) et à se coucher à 23h30 parce qu’il doit se lever pour l’entraînement demain matin.»