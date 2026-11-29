Liverpool passe à l’offensive pour s’attacher les services d’Alejandro Baldé dès le prochain mercato hivernal, en quête de renforts sur le flanc gauche de sa défense. D’après les informations du quotidien espagnol Sport, les dirigeants d’Anfield ont déjà entamé des discussions concrètes avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, autour d’un prêt jusqu’au terme de la saison assorti d’une option d’achat, un montage calqué sur celui évoqué pour Ronald Araujo, afin de boucler un transfert définitif l’été prochain. Séduit par la vitesse et la projection du latéral formé à La Masia, le club anglais pourrait formuler une offre officielle dans les prochaines semaines, avant même l’ouverture officielle du marché le 1er janvier.

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Conscient que son statut a évolué, Alejandro Baldé ne ferme pas la porte à un départ vers la Premier League pour relancer sa progression. De son côté, le FC Barcelone ne s’oppose pas catégoriquement à l’opération, mais pose une condition ferme : la direction blaugrana veut d’abord sécuriser l’arrivée d’un défenseur central, de préférence gaucher, pour étoffer les options d’Hansi Flick, tout en exigeant des garanties financières et une option d’achat jugée satisfaisante avant d’accepter de lâcher son latéral en cours d’exercice. Réponse dans les prochaines semaines.