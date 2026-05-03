La recette déjà gagnante de Rio Mavuba aux Girondins de Bordeaux

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait osé écrire ce scénario sans trembler. Les Girondins de Bordeaux avançaient dans un brouillard épais, plombés par des saisons chaotiques, des incertitudes financières et les secousses toujours présentes de la gestion tourmentée de Gérard Lopez. Le club, monument du football français, semblait s’être perdu lui-même, comme une grande maison dont les couloirs résonnent encore des exploits passés, mais dont les fondations vacillent. La saison avait démarré dans le doute, puis très vite dans l’inquiétude, jusqu’à ce choix fort de se séparer de Bruno Irles qui avait tenté de remplacer brillament Albert Riera, comme un aveu d’échec et une tentative désespérée de provoquer un électrochoc.

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C’est alors qu’un visage familier est réapparu comme un symbole. Rio Mavuba, enfant du club, ancien capitaine, figure respecté, mais encore novice sur un banc, a été appelé à la rescousse. Un pari audacieux, presque romantique, dans un contexte où tout semblait fragile pour les pensionnaires du Matmut Atlantique. Et pourtant, contre toute attente, la dynamique s’est inversée. Bordeaux s’est remis à respirer, à jouer et à y croire à quelques semaines de la fin de saison. Les victoires se sont enchaînées, portées par une énergie nouvelle, une cohésion retrouvée, comme si le groupe avait décidé de se relever ensemble. À deux journées de la fin, l’idée d’une montée n’a plus rien d’un rêve lointain. Elle est à portée de main et redonne aussi au club une lumière qu’on croyait éteinte.

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Deux journées pour croire en une montée

Le succès arraché sur la pelouse de Bayonne (1-2) en est la parfaite illustration. Dans un stade Jean-Dauger humide et bouillant, sous la pluie et devant des supporters bordelais venus en nombre, les Girondins ont montré du caractère. Menés tôt et bousculés, ils ont su revenir puis renverser le match avec autorité. L’égalisation pleine de sang-froid avant la pause, puis ce but rapide au retour des vestiaires ont changé la physionomie d’une rencontre longtemps incertaine. Derrière, il a fallu tenir et résister avec un Jan Hoekstra décisif et une défense solidaire. « Si je suis soulagé ? Non, je ne suis pas soulagé, je suis plutôt content. Content et heureux de la prestation du groupe encore une fois. On se met dans la difficulté parce que je pense qu’on était bien rentrés dans le match, et après on a eu cinq ou dix minutes où on a perdu les duels. Ils ouvrent le score, et c’est dommage d’avoir concédé ça. Mais encore une fois, on s’est réfugiés dans le jeu, c’est ce qu’on demande, c’est ce qu’on travaille. Là où on a pu les surprendre, c’est qu’on a bien tenu le ballon par rapport à ce qu’ils nous avaient fait subir à l’aller. A travers le jeu, on les a fait courir. On a égalisé assez logiquement, je trouve. Puis, on prend l’avantage sur un vrai temps fort à l’entame de la seconde période », a détaillé coach Mavuba en conférence de presse.

Une victoire qui redonne également un plein de confiance dans le sprint final de la saison. «C’est ce qui fait la force de ce groupe. On ne doute pas. Même si on prend ce but, on reste focus sur nous, sur notre jeu, sur notre contenu, sur notre solidarité, et on arrive à renverser ce match. C’est sûr que d’être mené à Bayonne, et renverser ce match pour gagner 2-1, c’est fort ce qu’on a fait. Il faut continuer sur les deux derniers matches pour aller prendre six points et faire notre part du travail. Les supporters sont exceptionnels. Quand on voit l’ambiance qu’ils mettent… On avait l’impression d’être à domicile. C’était incroyable», a affirmé Matthieu Villette après la rencontre samedi. Ce succès lors de la 28e journée de National 2 n’est pas seulement comptable, mais raconte quelque chose de plus profond, à savoir celle d’une équipe qui a appris à souffrir et à gagner ensemble. Au classement, les conséquences sont immenses. Bordeaux est désormais assuré de terminer au minimum deuxième, avec six points d’avance sur Bayonne et seulement deux rencontres restantes. Mieux encore, le nul de La Roche à Granville ouvre une brèche inattendue. Les Girondins ne sont plus qu’à un point du leader et peuvent encore rêver d’un final renversant.

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Le calendrier offre deux dernières batailles face aux Herbiers puis Avranches, avec un groupe au complet, épargné par les suspensions et porté par une dynamique rare. Et après le match à Bayonne, le discours de Mavuba n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux bordelais. «Les gars, les gars, les gars, on revient au terrain après je vous laisse faire la fête. Les mecs, juste vous dire bravo déjà, vous avez été exceptionnels. Ensuite, les gars on récupère bien, on ne s’enflamme pas. C’est très bien ce qu’on fait mais il faut qu’on continue ! Il faut qu’on continue sincèrement et je tiens à féliciter tout le groupe encore une fois, tout le groupe. Ca a été compliqué à faire les changements mais tout le monde est rentré dans un bon état d’esprit donc ça, il faut qu’on le conserve. Et les mecs qui viennent encore une fois, ça c’est bien ! Par contre les mecs, on a interdiction de faire les cons cette semaine, interdiction ! On se prépare bien. Le prochain match à la maison, il faut le gagner. Il faut le gagner, ok les mecs ? Félicitations !». Dans cette fin de saison électrique, il y a comme un parfum d’histoire qui s’écrit à nouveau. Ce géant blessé bordelais n’est peut-être plus très loin de renaître vraiment.