L1 : les 3 nommés pour le trophée de joueur du mois de janvier

L'UNFP vient de dévoiler l'identité des trois nommés pour le titre de joueur du mois de janvier en Ligue 1. Kevin Volland, auteur de 4 buts et 3 passes décisives le mois dernier avec l'AS Monaco, se pose en favori.

Mais Neymar, 3 réalisations et une offrande avec le Paris SG, et Farid Boulaya, 2 buts et 2 passes décisives sous les couleurs du FC Metz, sont eux aussi candidats pour remporter le trophée. Les votes sont ouverts jusqu'à ce dimanche.