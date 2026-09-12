Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

FC Barcelone : les mots forts d’Hansi Flick sur Hamza Abdelkarim

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

En conférence de presse avant d’affronter Levante, Hansi Flick s’est montré particulièrement enthousiaste au moment d’évoquer la situation d’Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant égyptien de 18 ans, auteur d’une pré-saison remarquable avec quatre buts au compteur, vient de prolonger son bail avec le FC Barcelone jusqu’en 2030. Un coup de maître aux yeux de l’entraîneur allemand, ravi de pouvoir s’appuyer sur les qualités prometteuses de sa pépite au sein du secteur offensif catalan :

La suite après cette publicité

«Le club a très bien géré la situation. C’est un joueur qui a réalisé de bonnes performances en pré-saison et qui est en concurrence avec d’autres joueurs pour ce poste. C’est un profil complètement différent, que nous n’avons pas actuellement dans l’effectif. Il représente un grand espoir pour l’avenir du club. Bien sûr, nous devions le conserver.» Promu en équipe première, l’Égyptien s’impose désormais comme une alternative de choix dans la rotation de l’effectif barcelonais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hamza Abdelkarim

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hamza Abdelkarim Hamza Abdelkarim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier