FC Barcelone : les mots forts d’Hansi Flick sur Hamza Abdelkarim

En conférence de presse avant d’affronter Levante, Hansi Flick s’est montré particulièrement enthousiaste au moment d’évoquer la situation d’Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant égyptien de 18 ans, auteur d’une pré-saison remarquable avec quatre buts au compteur, vient de prolonger son bail avec le FC Barcelone jusqu’en 2030. Un coup de maître aux yeux de l’entraîneur allemand, ravi de pouvoir s’appuyer sur les qualités prometteuses de sa pépite au sein du secteur offensif catalan :

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«Le club a très bien géré la situation. C’est un joueur qui a réalisé de bonnes performances en pré-saison et qui est en concurrence avec d’autres joueurs pour ce poste. C’est un profil complètement différent, que nous n’avons pas actuellement dans l’effectif. Il représente un grand espoir pour l’avenir du club. Bien sûr, nous devions le conserver.» Promu en équipe première, l’Égyptien s’impose désormais comme une alternative de choix dans la rotation de l’effectif barcelonais.