Mercato : Chelsea prépare un dernier coup à presque 100 M€ !

On entre dans le money-time du mercato, et c’est généralement là que les clubs, anglais surtout, nous habituent aux fameux panic-buy. Et s’il y a un club susceptible de nous régaler avec une offre de dernière minute, c’est bien Chelsea. Cet été, les Blues ont déjà déboursé plus de 400 millions d’euros, faisant notamment de Moisés Caicedo le joueur le plus cher de l’histoire du championnat anglais (plus de 130 M€).

L’écurie londonienne n’a cependant pas forcément bien commencé en championnat, avec quatre points pris sur neuf possibles lors des trois premières rencontres de Premier League. Malgré les sommes colossales déboursées depuis la reprise du club par Todd Boehly, les observateurs estiment que l’effectif des Blues n’est pas encore totalement complet.

Un prix conséquent

Et comme l’indique l’Independent, les pensionnaires de Stamford Bridge pourraient bien passer à l’attaque pour un attaquant de pointe. Qui serait l’heureux élu ? Ivan Toney, l’attaquant anglais de Brentford. Il correspond à merveille à ce que souhaite Pochettino et les Londoniens sont optimistes quant à la possibilité de boucler son arrivée dans cette toute fin de mercato.

Le prix d’une telle opération ? 80 millions de livres, soit 93 millions d’euros ! Un montant conséquent, mais qui servirait à faire plier Brentford. La saison dernière, Ivan Toney, 27 ans, a terminé la saison avec 20 buts et 4 passes décisives au compteur, le tout en 33 rencontres de Premier League. Pour rappel, le buteur est actuellement suspendu pour une affaire de paris sportifs et ne devrait pas pouvoir jouer avant janvier. Affaire à suivre…