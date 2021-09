Crise sportive, mercato record : le grand patron d'Arsenal sort du bois

La suite après cette publicité

Que c’est dur d’être supporter d’Arsenal en ce moment. Ces dernières années, les Gunners n’ont cessé d’être décevants en Premier League. Dixièmes du classement en 2019/2020, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont terminé la saison dernière à la huitième place. Éjecté du Big Four depuis plusieurs années maintenant, le club londonien ne parvient pas à remonter la pente.

Pire, après trois défaites en autant de matches, les Gunners pointent aujourd’hui à la dernière place du classement de Premier League. Une honte pour ses supporters. Malgré tout, le coach Mikel Arteta tient toujours la barre et l’Espagnol a même pu compter sur un mercato XXL de son club. Car si Arsenal va mal sur le terrain, l’écurie chérie de Thierry Henry se porte très bien financièrement.

C’est tout simple, les Londoniens ont battu leur record de dépenses en un mercato avec un peu plus de 165 M€ versés pour enrôler Ben White (58,5 M€), Martin Odegaard (35 M€), Aaron Ramsdale (28 M€), Takehiro Tomiyasu (18,6 M€), Albert Sambi Lokonga (17,5 M€) et Nuno Tavares (8 M€). Des dépenses somptuaires qui font toutefois jaser car, hormis Odegaard, aucun des noms cités ci-dessus n’a un nom ronflant. De quoi susciter une certaine incompréhension chez les suiveurs.

Arsenal cible les jeunes talents

Face à cette vague de critiques, le boss du club, Vinai Venkatesham, a adressé un message au personnel du club. Un message qu’a pu consulter le London Evening Standard. « J’écris cette lettre dans le contexte d'un début de saison extrêmement décevant. Je sais à quel point cela est difficile pour vous tous, à la fois en tant que supporters et employés, avec des critiques venant de tous les côtés. Dans des moments comme ceux-là, il est essentiel que nous restions unis et positifs. Nous avons une série de matchs très importante à venir après la trêve internationale et je suis convaincu que nous pouvons et allons nous battre ». Un premier message destiné à rassurer ses ouailles. Ensuite, Venkatesham a abordé la question du mercato

« Notre approche pour cette fenêtre a été faite en sachant pleinement que nous ne sommes pas là où nous voulons être sur le terrain, après avoir terminé huitièmes la saison dernière, sans coupe d’Europe (cette saison) pour la première fois depuis de nombreuses années. (…) À ce titre, nos efforts durant ce mercato ont été concentrés sur les jeunes. Notre stratégie est de garnir notre équipe avec certains des jeunes talents les plus excitants d'Europe, avec des joueurs de notre académie et d'ailleurs, qui peuvent grandir et se développer ensemble sous Mikel pour nous emmener là où nous voulons aller. Bien que cela ne se fasse pas du jour au lendemain, nous pouvons faire des progrès et cela nous ouvre une voie vers le succès futur de manière durable. » Un beau discours qui doit cependant être suivi par des actes. Et qui met surtout un peu plus de pression sur les épaules de Mikel Arteta.