Enner Valencia s’engage au Brésil

Alors que son départ de Fenerbahce a été annoncé ce matin, voilà que l’on connaît déjà le futur club d’Enner Valencia. Auteur de 33 buts en 41 apparitions sous les couleurs du club turc cette saison, le buteur équatorien va retourner en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil. En effet, il s’est engagé ce mardi avec le SC Internacional, dixième du championnat brésilien. Il découvrira son cinquième championnat après le championnat d’Equateur, du Mexique, d’Angleterre et de Turquie.

La suite après cette publicité

«Le Sport Club Internacional annonce la signature de l’attaquant Enner Valencia. Amené en partenariat avec le sponsor EstrelaBet, le joueur a reçu une carte Sócio Colorado avant même d’arriver à Porto Alegre. Il signe un contrat de trois ans et arrivera dans la Capitale le 26, date à laquelle il sera présenté aux fans.»

À lire

Atlético : Antoine Griezmann joue l’entremetteur avec un international tricolore