La prédiction d’un journaliste espagnol sur Mbappé et Vinicius Jr

Le Real Madrid s’apprête à conclure une deuxième saison sans titre majeur, qui correspond, hasard ou non, à la deuxième saison de Kylian Mbappé sous la tunique blanche. Et surtout, l’opinion publique madrilène s’est clairement rangée du côté de Vinicius Jr dans cette "bataille" pour voir qui est la star de l’équipe.

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Sur la Cadena SER, le journaliste Jesús Gallego a d’ailleurs prévenu… « En deux saisons, on a vu qu’ils ne fonctionnent pas ensemble, ils ne s’entendent pas. C’est un duo d’attaque qui ne carbure pas. On verra le style de jeu du nouvel entraîneur et leur implication. Ce qui est évident, c’est que si le Real Madrid fait une nouvelle saison blanche, l’un des deux va partir », a-t-il indiqué.