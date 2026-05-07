Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

La prédiction d’un journaliste espagnol sur Mbappé et Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Le Real Madrid s’apprête à conclure une deuxième saison sans titre majeur, qui correspond, hasard ou non, à la deuxième saison de Kylian Mbappé sous la tunique blanche. Et surtout, l’opinion publique madrilène s’est clairement rangée du côté de Vinicius Jr dans cette "bataille" pour voir qui est la star de l’équipe.

La suite après cette publicité

Sur la Cadena SER, le journaliste Jesús Gallego a d’ailleurs prévenu… « En deux saisons, on a vu qu’ils ne fonctionnent pas ensemble, ils ne s’entendent pas. C’est un duo d’attaque qui ne carbure pas. On verra le style de jeu du nouvel entraîneur et leur implication. Ce qui est évident, c’est que si le Real Madrid fait une nouvelle saison blanche, l’un des deux va partir », a-t-il indiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier