L'AJ Auxerre veut Ambroise Oyongo

Libre de tout contrat depuis son départ du Montpellier HSC, Ambroise Oyongo serait proche de s'engager avec l'AJ Auxerre, en quête d'un latéral gauche, selon le quotidien régional L'Yonne républicaine.

Le Camerounais de 31 ans n'a disputé onze rencontres de Ligue 1 (1 but) la saison passée en raison d'une blessure au genou, et pourrait donc connaitre le sixième club de sa carrière, après des expériences dans son pays natal, en MLS et un très court passage en Russie.