Amical : Strasbourg cartonne Liverpool 3-0 et s'offre une victoire de prestige

Vainqueur du Community Shield hier contre Manchester City (3-1), Liverpool affrontait Strasbourg ce dimanche à Anfield dans le cadre d'un match amical. Une rencontre où les Reds présentaient une équipe remaniée malgré les présences de cadre comme Joe Gomez, Ibrahima Konaté et James Milner ainsi que les jeunes Fabio Carvalho et Harvey Eliott. Le trio offensif des Alsaciens composé de Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Habib Diallo a régalé puisque le RCSA a vite pris les devants.

Sur un bon mouvement collectif, Ludovic Ajorque lançait Marvin Senaya sur la droite. Le centre de ce dernier vers le point de penalty était repris victorieusement par Adrien Thomasson qui lobait le gardien (1-0, 4e). Peu après, Ludovic Ajorque récupérait et trouvait Habib Diallo dont la frappe enroulée du gauche faisait mouche (2-0, 14e). Le festival des joueurs de Julien Stéphan se poursuivait avec un nouveau bon travail de Marvin Senaya conclut par le doublé d'Adrien Thomasson (3-0, 21e). Alors que les deux équipes se sont rendues coup pour coup par la suite, Strasbourg s'impose bien 3-0 contre Liverpool. Une victoire de prestige contre un adversaire certes remanié, mais qui va donner de la confiance au RCSA.