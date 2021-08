PSG : le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid serait imminent !

La suite après cette publicité

Tout semble s’accélérer dans le dossier Mbappé. Toutes les forces en présence se trouvent actuellement à Istanbul, car tous étaient venus assister au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Attendu par les médias pour livrer son sentiment sur le tirage compliqué réservé au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas échappé aux questions sur le dossier Mbappé.

Et la réponse du Qatarien ne s’était pas fait attendre. « J’ai été très clair, on a toujours été très clair. On ne va pas se répéter à chaque fois. On ne va pas changer notre position ». Mais alors que l’on pensait que NAK rembarrait le Real Madrid, et ce, malgré une deuxième offre formulée par la Casa Blanca, la sortie médiatique du dirigeant parisien ne serait qu’un baroud d’honneur voué à l’échec.

Une annonce dès demain ?

Pour rappel, les Merengues avaient offert 160 M€ pour le numéro rouge-et-bleu avant de se faire éconduire. Pas de quoi les refroidir puisqu’ils sont revenus à la charge avec une proposition définitive de 170 M€ plus 10 M€ de bonus. Une relance qui, selon Marca, a fait mouche. Le quotidien madrilène assure en effet que le PSG va accepter l’offre.

Mais ce n’est pas tout ! Le journal qualifie le transfert de Mbappé au Real Madrid comme imminent ! L’annonce officielle pourrait même intervenir dès demain. Une issue qui n’a fait que se confirmer d’heure en heure en Espagne où Goal annonçait que même Mauricio Pochettino considérait Mbappé comme « perdu ».