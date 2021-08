ESTAC : les justifications d'Adil Rami sur son surprenant choix

Deux ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille, Adil Rami est de retour en Ligue 1. Le champion du Monde 2018, qui a ensuite connu Fenerbahçe (Turquie), Sotchi (Russie) et Boavista (Portugal), a signé un contrat d'une saison avec le récent vainqueur de la Ligue 2, tout juste promu dans l'élite. Déjà auteur de 178 apparitions dans le championnat de France entre ses matches avec l'OM et ceux avec le LOSC, le défenseur aujourd'hui âgé de 35 ans va tenter d'apporter un plus à l'équipe de Laurent Batlles, qui espère ne pas faire l'ascenseur.

Présenté à la presse ce mercredi, à quatre jours de la réception de l'AS Monaco dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (dimanche à 13h), Adil Rami en a dit plus sur son arrivée dans l'Aube. « Je suis très honoré et très fier de porter les couleurs de l'ESTAC. Je suis là pour travailler, mettre le bleu de chauffe et être focus sur le football. (...) J'ai encore faim. Ce n'est pas le moment pour moi de mettre fin à ma carrière. Malgré mon sourire et mon côté blagueur, je suis un bosseur. Ce challenge à l'ESTAC est parfait pour moi », a envoyé l'ancien Marseillais.

«A moi de travailler pour être au niveau»

Adil Rami a encore faim, et il l'a déjà montré tout l'été en publiant très souvent des vidéos de ses entraînements sur compte Instagram, histoire de garder la forme en attendant un nouveau défi, qui est donc arrivé. Et si ce choix peut paraître surprenant, l'international français (36 sélections, 1 but) a répondu : « je n'oublie jamais d'où je viens. Si on m'avait dit un jour que je jouerais en Ligue 1 à l'ESTAC quand je travaillais à la mairie de Fréjus, j'aurais signé direct ! »

Il ne reste plus qu'à être performant sur le terrain pour aider les Troyens, actuellement dix-huitièmes avec 1 nul et 2 défaites. « Je sais qu'il y a de l'attente autour de mon retour en Ligue 1. Maintenant, à moi de travailler pour être au niveau. (...) Je ne vis pas sur mon passé. Mon but est de travailler dur pour emmener une concurrence saine dans le groupe », a conclu le natif de Bastia. Si tout le monde attend les premiers pas de Lionel Messi avec le PSG dimanche soir à Reims, nul doute que certains regards seront tournés vers le Stade de l'Aube.