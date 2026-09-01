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Abdelhak Ben Idder a signé à l’OGC Nice

Par Maxime Barbaud
1 min.
Olivier Pantaloni, Maurice Cohen et Roger Ricort à Nice @Maxppp

Sur le gong. L’OGC Nice vient d’annoncer la venue d’Abdelhak Ben Idder (19 ans) dans ses rangs. Le jeune défenseur central algérien arrive de Paradou et a signé un contrat de 5 ans en faveur du Gym. Il est à la 7e recrue du mercato après Gauthier Hein, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura et Elye Wahi.

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«L’international espoirs algérien reste sur une saison solide, avec 25 matchs disputés, dont 22 en première division», écrit le club azuréen sur son communiqué. Avec ses moyens limités, Nice a déboursé environ 300 000 euros dans ce transfert.

Pub. le - MAJ le
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