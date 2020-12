OM-Olympiakos : les compos probables

Les défis sont nombreux pour l'Olympique de Marseille ce mardi soir face à l'Olympiakos (5e journée de Ligue des Champions). Le premier, question d'orgueil et de fierté, stopper la série de 13 défaites consécutives en C1 et donc marquer son ou ses premiers points cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Question d'honneur aussi, inscrire son premier but sur la scène continentale. L'écurie phocéenne est en effet la seule à ne pas avoir trouvé le chemin des filets cette saison en LdC après quatre journées... Enfin, une victoire permettrait de continuer à croire à une qualification en 16es de finale de Ligue Europa. Pour atteindre ces objectifs, André Villas-Boas devrait faire confiance au onze ayant convaincu face au FC Nantes ce samedi (3-1, 12e journée de Ligue 1).

On ne change pas une équipe qui gagne

Steve Mandanda arborerait donc encore le brassard dans les cages, protégé par une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Au milieu, on retrouverait le double pivot Boubacar Kamara-Valentin Rongier. À l'animation, une ligne de trois se profile, avec Florian Thauvin et Dimitri Payet sur les ailes et Michaël Cuisance en soutien de Dario Benedetto, enfin buteur contre les Canaris.

Côté hellène, Pedro Martins comptera sur José Sa dans les buts et une défense à quatre devant lui : Rafinha à droite, Ruben Semedo et Pape Abdou Cissé dans l'axe et José Holebas à gauche. Au milieu, on retrouvera Yann M'Vila aux côtés de Mady Camara et Andreas Bouchalakis. Konstantinos Fortounis et Giorgios Masouras tenteront eux de servir au mieux Youssef El-Arabi en l'absence de Matthieu Valbuena.