Real Madrid : Thibaut Courtois veut encore jouer « cinq ou six ans »

Thibaut Courtois ne pense pas encore à la fin de son expérience de footballeur. À 34 ans, le gardien du Real Madrid assure vouloir poursuivre sa carrière pendant « cinq ou six ans », comme relayé par Forbes, tout en préparant déjà son avenir en dehors des terrains. Le Belge a notamment cofondé NXTPLAY avec Gonzalo Vila, une plateforme d’investissement tournée vers le sport et les médias qui détient déjà des participations dans trois clubs de football, dont son club formateur du KRC Genk. Son ambition est désormais d’attirer d’autres sportifs de haut niveau dans le projet et de développer progressivement ses activités à l’international, notamment aux États-Unis et dans l’e-sport.

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Pour l’après-carrière, Courtois ne semble en revanche pas attiré par un poste d’entraîneur principal, malgré ses licences UEFA A et B. « Je ne suis pas sûr de vouloir entraîner une équipe première ; on vieillit très vite avec tous ces joueurs », plaisante-t-il. Le développement des jeunes l’intéresse davantage, avec l’académie de Genk comme référence. Le gardien imagine même un possible retour au Real Madrid dans un autre rôle : « Peut-être travailler au département des gardiens de but du Real Madrid, créer une académie de haut niveau, former un Thibaut Courtois au lieu d’en acheter un. » Un projet encore lointain puisque le Belge entend d’abord prolonger au maximum sa carrière sur les terrains.