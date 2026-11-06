Real Madrid : José Mourinho donne son avis sur Atlético-FC Barcelone

Dimanche soir (21h), l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont rendez-vous pour l’un des grands chocs de la Liga. Le Real aura déjà joué la veille sur le terrain de Valence et a l’occasion de revenir sur ses deux concurrents en cas de victoire. José Mourinho a abordé le sujet en conférence de presse et a eu une réponse amusante.

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«J’aimerais qu’ils perdent tous les deux, mais c’est impossible, a-t-il plaisanté. C’est simple, l’un d’eux va forcément perdre des points, on sait qu’il y aura des pertes de points ce week-end… Et je vous le dis en toute honnêteté, je m’en fiche de ce qui arrive.» Avant d’aborder cette 12e journée de Liga, le Barça est toujours leader avec deux longueurs d’avance sur les Colchoneros, et trois sur les Merengues.