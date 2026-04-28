Le PSG connaît le prix à payer pour Aleksey Batrakov

Le mercato n’a pas encore débuté, mais le Paris Saint-Germain étudie des profils pour la saison prochaine. Le club francilien prospecte du côté de la Russie et a identifié Aleksey Batrakov (20 ans) qui évolue au Lokomotiv Moscou. D’ailleurs des recruteurs parisiens sont allés le voir en action récemment. Auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 34 matches cette saison, le natif d’Orekhovo-Zuevo crève l’écran.

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Alors que les médias russes ont évoqué une possible clause libératoire de 16 millions d’euros, le prix à payer devrait être un peu plus important. Membre du conseil d’administration des Cheminots, Valery Filatov s’est exprimé pour Match TV sur le prix qu’il faudrait débourser pour l’international russe (10 capes, 3 buts) : «la somme devrait permettre d’acquérir un joueur de calibre similaire. Difficile de donner un montant précis. Cela dépend du prix d’un bon joueur des championnats anglais ou espagnols. Un tel joueur coûterait probablement au moins 20 millions d’euros. Batrakov aurait donc besoin d’au moins 20 millions d’euros pour recruter un bon joueur.»