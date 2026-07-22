Atlético : la signature de Kang-in Lee est imminente !

La fin du feuilleton Kang-in Lee approche. Depuis des semaines, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid se sont entendus sur le transfert du milieu offensif sud-coréen. Les doubles champions d’Europe en titre vont toucher 40 M€ (35 M€ + 5 M€ de bonus), mais rien n’est encore signé.

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Cependant, Marca affirme que Kang-in Lee (25 ans) va parapher son contrat de cinq ans dans les prochaines heures. Et ce n’est pas tout puisque le célèbre quotidien espagnol indique que l’Atlético devrait officialiser l’arrivée de la star asiatique demain.