Lamine Yamal commence à poser problème en sélection espagnole

C’est un sujet qui inquiète de plus en plus les fans de la sélection espagnole : comment se passera la cohabitation entre Lamine Yamal et les joueurs du Real Madrid à la Coupe du Monde 2026 ? Ces derniers mois, la pépite du FC Barcelone a ainsi eu quelques problèmes avec des joueurs madrilènes susceptibles d’être présents dans le groupe de Luis de la Fuente, à l’image de Dani Carvajal, qui avait recadré le Barcelonais quand ce dernier avait expliqué que « le Real volait les matchs », mais aussi de Dean Huijsen, avec qui il s’est fritté lors de la finale de Supercoupe d’Espagne.

Ces dernières années, l’Espagne a - en partie - retrouvé une grosse domination sur la scène européenne grâce à un groupe particulièrement soudé, quels que soient les clubs d’origine de chacun. De même sur la période 2008-2012, et ce alors que la rivalité entre le Barça et le Real Madrid, dont les joueurs composaient en majorité la sélection, était à son paroxysme.

Luis de la Fuente est inquiet

Et comme l’indique AS, le staff de la Roja est bel et bien inquiet. Le média explique qu’il y a une véritable préoccupation sur l’accueil qui sera fait à Lamine Yamal en sélection chez le sélectionneur, qui a déjà, par le passé, choisi de ne pas convoquer des joueurs qui pourraient poser des problèmes dans le groupe. Ce n’est pas encore le cas pour Lamine Yamal, qui sera évidemment convoqué, mais le journal explique que la tension entre Lamine Yamal et certains joueurs a « fait perdre des heures de sommeil » à LDLF et ses adjoints.

Il y a une véritable crainte que la cohabitation se passe mal. Le tacticien espagnol est conscient qu’il ne peut pas se permettre d’avoir des tensions dans son effectif en Amérique cet été, alors que la Roja fait partie des grands favoris pour soulever la Coupe du Monde. Autant dire que ces prochains mois, il risque d’y avoir des réunions à foison entre toutes les parties pour tenter de calmer le jeu…