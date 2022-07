Barça : Laporta chambre déjà le Real Madrid

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid s'affronteront à Las Vegas ce dimanche (à 5 heures du matin), le président blaugrana Joan Laporta a tenu à adresser un petit message aux supporters du Real Madrid. Faisant appel au publiciste Lluís Carrasco déjà à l'origine du fameux « Je veux te revoir » affiché en périphérie de la capitale espagnole à l'occasion des élections à la présidence du Barça en décembre 2020, Joan Laporta a frappé un nouveau coup publicitaire, cette fois dans la ville de tous les pêchés.

Ainsi, par le biais d'une publicité affiché sur le casino Palms, on y voit le dirigeant catalan dire : « calmez-vous merengues, ce qui se passe à Las Vegas, reste à Las Vegas », suivi de Xavi ajoutant : « si vous venez à Las Vegas pour jouer, nous jouerons », et par Gavi, Pedri, Fati et Aubameyang délivrant chacun un message : « Effort », « Engagement », « Respect » et « Intégration ». Un coup de communication qui ne devrait pas plaire aux supporters des Merengues...