Chelsea veut jouer un très mauvais tour au FC Barcelone !

Le FC Barcelone a vécu un mercato assez calme jusque-là. S’offrant quelques jolis coups à moindre coût (Romeu, Gundogan et bientôt Cancelo), les Catalans ont néanmoins perdu Ousmane Dembélé, parti à Paris. Avec la perte d’un titulaire inamovible sur sa ligne d’attaque, le club culé est à la recherche d’un remplaçant depuis plusieurs semaines. Alors que le nom de Joao Felix était revenu avec insistance, rien n’a été fait pour le moment et Lamine Yamal, extraordinaire pour ses débuts au sein du groupe professionnel, fait figure de remplaçant naturel. Pourtant, il se pourrait bien que le Barça ait besoin de renforts pour sa ligne d’attaque.

En effet, d’après les informations du Daily Mail parues ce lundi, Chelsea pourrait contraindre la direction barcelonaise à recruter d’ici le 31 août car les Blues veulent recruter Raphinha et Ferran Torres. Face à cet intérêt, le board catalan reste inflexible : il ne veut pas vendre ses deux joueurs. De plus, la volonté des deux joueurs est de rester à Barcelone alors que Raphinha est hautement considéré par Xavi et que l’Espagnol a réalisé un début de saison très convaincant (2 buts en autant de matches de championnat). En d’autres termes, Chelsea n’a que très peu de chances d’attirer les deux joueurs d’ici les prochaines heures.