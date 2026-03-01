Du redressement judiciaire avec Bordeaux à meilleur buteur de Championship, la folle ascension de Zan Vipotnik

Été 2023, pour remonter dans l’élite du football français, les Girondins de Bordeaux tentent un gros pari. Déjà en agonie financière, le club au scapulaire, présidé par Gérard Lopez, décide de débourser 2,7 millions d’euros pour s’offrir le meilleur buteur du championnat slovène. Žan Vipotnik, 21 ans à peine, venait de planter 23 buts en 32 matchs avec le NK Maribor. Courtisé, le buteur adroit des deux pieds, international slovène à quatre reprises, était la priorité bordelaise pour remplacer Josh Maja, qui avait quitté le club libre. Sur le papier, une belle histoire pouvait s’écrire, mais dans un contexte où le club n’a pas le droit à l’erreur s’il veut survivre financièrement, les attentes étaient élevées.

Sous David Guion, Vipotnik ne trouve pas ses marques. Quatre titularisations, un seul but, un jeu qui ne lui correspond pas, et les premiers doutes s’installent. L’arrivée d’Albert Riera sur le banc change la donne. Avec le coach espagnol, qui prône un jeu très offensif, il plante huit buts en 25 matchs et commence à confirmer les espoirs placés en lui. Au total, il termine la saison avec 10 buts et une passe décisive en 37 matchs de Ligue 2. Un bilan honnête, mais qui ne suffit pas à sauver un club qui coule sportivement et qui s’apprête à couler financièrement. Incapable de combler un déficit estimé à 50 millions d’euros devant la DNCG à la fin de saison, le club est rétrogradé en N2 après le redressement judiciaire et la perte du statut professionnel. Et qui dit perte de statut professionnel dit aussi la rupture de tous les contrats pros, y compris celui de Vipotnik, qui se retrouve libre.

Swansea n’a pas hésité longtemps

Dans ce contexte, l’international slovène faisait partie des joueurs pour lesquels trouver une porte de sortie ne semblait pas chose impossible. Au contraire. Très vite, Swansea City frappe à la porte. Et le club gallois parvient à convaincre Vipotnik rapidement, qui s’engage donc avec le club de D2 anglaise. « La façon dont ils ont agi avec moi était vraiment incroyable. Ils m’ont tout dit sur le club, mais le plus important, c’était comment l’équipe joue, comment la ville et le club sont liés. J’aime que la ville vive pour le football », déclarait-il à son arrivée sur le site officiel du club. Le coach Luke Williams ne cachait pas non plus son enthousiasme : « Il va vraiment nous aider dans les trente derniers mètres. Il va apporter une menace supplémentaire au but et on est vraiment enthousiastes à son sujet », affirmait-il lors de la présentation du joueur. Mais les débuts en Championship sont poussifs. Après six matchs compliqués, dont une titularisation à West Brom où il ne touche le ballon que cinq fois en une heure de jeu, Vipotnik voit son coach prendre sa défense en conférence de presse après les premières critiques de la presse locale. « Je n’ai aucun doute sur Vipi. Il est très motivé et a envie de bien faire. Je dois l’aider à se sentir en confiance et à s’intégrer naturellement, sans avoir des attentes irréalistes. » De quoi lui donner un coup de boost pour lui permettre de planter sept buts en 42 matchs. Mais cela reste insuffisant pour permettre à Swansea de retrouver la Premier League.

Cette saison, pour sa deuxième en D2 anglaise, l’excuse de l’intégration n’était plus valable. Et le joueur a compris comment fonctionne le Championship. Pour exister, il faut répondre présent dans les duels, l’intensité, en bref, sur le plan athlétique. Mieux intégré au système de Williams, Vipotnik a fait la différence régulièrement cette saison. Encore buteur face à Bristol City, il a inscrit son 16e but de la saison (en 29 matchs) et ainsi conforté sa position de meilleur buteur du Championship avec une folle réussite à domicile (12 buts lors de ses 16 matchs à domicile, 6 buts lors de ses 4 derniers matchs à domicile). Le tout dans une équipe de Swansea qui n’occupe que la 11e place du classement, mais qui rêve de poursuivre sa bonne série du moment pour accrocher les play-offs en fin de saison. À 23 ans, Vipotnik a bien rebondi depuis son été mouvementé à Bordeaux. Arrivé avec une valeur marchande de 2,5 millions, il est désormais évalué à environ 10 millions par son club. Et à ce rythme, même si Swansea échoue dans la course à la montée, il finira bien par goûter aux pelouses de Premier League.