AS Saint-Étienne-OM : les compositions officielles

La neige a quitté la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, où Stéphanois et Marseillais se retrouvent, à 15h, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct commenté sur FM). Dans une lutte acharnée pour la 2e place, en compagnie de Rennes et Nice, les Olympiens veulent grappiller 3 nouveaux points en terre sainte pour reléguer les Aiglons à cinq unités. Mais en face se dressent des Verts en quête de maintien et qui ont aujourd'hui l'opportunité de sortir de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre initialement programmée hier soir, Pascal Dupraz a choisi de faire confiance à un 3-4-3. Privé de Wahbi Khazri et de Falaye Sacko, blessés, il choisit d'aligner Mahdi Camara dans la défense à trois et Youssouf au milieu. Le trio Nordin-Boudebouz-Bouanga est aux avant-postes. Jorge Sampaoli choisit lui d'aligner un 4-3-3, avec Rongier, Saliba, Caleta-Car et Kolasinac derrière, le trio Guendouzi-Kamara-Gerson au milieu et une attaque composée de Dieng, Payet et Harit.

Les compositions d'équipes :

Saint-Étienne : Bernardoni - Camara, Mangala, Nadé - Thioub, Gourna, Youssouf, Kolodziejczak - Nordin, Boudebouz, Bouanga

Marseille : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Dieng, Payet, Harit