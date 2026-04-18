Tottenham : De Zerbi fixe déjà ses conditions pour son avenir

Roberto De Zerbi a livré un discours très clair sur la situation actuelle de Tottenham, en pleine lutte pour son maintien en Premier League. Alors que les Spurs enchaînent les contre-performances et restent sous pression en bas de tableau, l’entraîneur italien a insisté sur la nécessité d’un groupe uni et surtout d’une mentalité irréprochable pour espérer renverser la dynamique dans le sprint final. Selon lui, le problème dépasse largement les résultats immédiats et s’inscrit dans la structure même du club. Dans une interview accordée à Sky Sports, le technicien des Spurs a également conditionné son avenir à la stabilité interne et à la vision partagée avec sa direction, bien plus qu’au sort sportif du club en fin de saison.

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« Le problème n’est pas le championnat. Le problème est de maintenir de bonnes relations avec la direction et de partager la même vision du projet », a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il devait impérativement être aligné avec tous les décideurs pour continuer l’aventure. En clair, même en cas de relégation l’ancien coach de l’OM resterait au club. « Nous n’avons pas de temps à perdre. Nous n’avons pas le temps de comprendre les problèmes que nous rencontrons cette saison. Nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match. Confiance en soi pour le mercato. Je peux apporter ma philosophie du football. Mais aussi travailler à créer une bonne ambiance, une bonne relation avec les joueurs. Dans le football actuel, les qualités des joueurs sont importantes. Mais l’esprit d’équipe, la relation entre les joueurs, le sont tout autant », a ajouté RDZ.