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Galatasaray : Victor Osimhen se lâche contre Fenerbahçe sur Instagram

Par Samuel Zemour
1 min.
Victor Osimhen @Maxppp
Galatasaray 4-2 Antalyaspor

Victor Osimhen a célébré à sa manière son nouveau titre de champion de Turquie. Tout juste après le sacre de Galatasaray, l’attaquant nigérian était visiblement très excité et en a profité pour lancer un live Instagram pour remercier les supporters et notamment tacler ouvertement le rival Fenerbahçe, qui compte quatre points de retard avant la dernière journée.

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Avec un sourire provocateur, il a lancé un message sans équivoque : «je vous le dis dès maintenant : continuez de vous entraîner ! Mais nous, on sera toujours là pour gagner. Continuez de parler, mais la saison prochaine, on sera encore là et quoi qu’il arrive !» Un débriefing victorieux qui reflète parfaitement l’ambiance électrique du derby d’Istanbul.

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