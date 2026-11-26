Luis Enrique ne souhaite prendre aucun risque avec ses joueurs. Accroché par l’AS Roma (2-2) au Parc des Princes, le PSG a dû se passer d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi. Le Ballon d’Or 2025 est entré en jeu à la 59e minute et a inscrit le deuxième but parisien sur penalty. De son côté, Nuno Mendes a dû céder sa place avant l’heure de jeu. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a justifié cette gestion particulièrement prudente de son effectif, alors que plusieurs cadres reviennent de blessure.

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« Pour Nuno Mendes, spécialement sur ce type de match, si tu n’es pas à 100 %, tu prends de grands risques. C’est pour ça qu’il est sorti aux premiers signes de fatigue. Ousmane Dembélé, si on joue tous les trois jours, il doit récupérer pour jouer sans risque de blessure. On est prudents, spécialement avec les joueurs qui reviennent de blessure », a expliqué le technicien parisien. Une précaution indispensable pour Luis Enrique, qui préfère manifestement ménager ses cadres plutôt que de précipiter leur retour à la compétition.