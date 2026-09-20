D’indésirable à l’Atlético à patron de Benfica, l’incroyable métamorphose de Clément Lenglet

Après plusieurs années marquées par les doutes et les saisons irrégulières, Clément Lenglet semblait enfermé dans une spirale négative. Que ce soit au FC Barcelone, à Tottenham ou lors de ses prêts successifs, le défenseur central français n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée comme un patron incontestable. Miné par une perte de confiance évidente, il a trop souvent payé au prix fort des erreurs individuelles brutales qui ont fini par ternir sa réputation et l’éloigner du très haut niveau européen. Lors des deux dernières saisons, ces nombreux trous d’air l’ont empêché de prétendre à plus qu’un rôle de remplaçant avec l’Atlético de Madrid.

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Cet été, le Français a définitivement tourné la page en quittant la capitale espagnole où il n’était plus vraiment en odeur de sainteté. Désireux de se relancer dans un environnement propice, il a choisi de s’engager en faveur du Benfica, où son profil était particulièrement ciblé et attendu par le coach Marco Silva. Arrivé au Portugal sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat et avec la fermeté d’un joueur qui veut prouver qu’il en a encore sous le pied, Lenglet s’est vu offrir les clés de la défense benfiquiste. Un rôle taillé pour lui redonner le goût des grandes responsabilités dans un club ambitieux.

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Clément Lenglet a fait le plein de confiance avec Benfica

Dès son arrivée à Lisbonne fin juin, l’ancien Barcelonais n’a pas caché son enthousiasme au moment de faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs : « je suis très heureux. Je suis très fier d’être ici. Une grande ville, un immense club. J’ai très envie de relever le défi qui m’attend, de jouer dans un club comme celui-ci. J’ai très envie de commencer tout de suite. Je pense que l’objectif ici est toujours de concourir au plus haut niveau et de gagner. Comme on le voit ici, il y a beaucoup de trophées. C’est un club qui a remporté beaucoup de titres, et nous sommes ici pour gagner. » Ces paroles ont très vite été suivies d’actes sur le terrain.

🚨🇵🇹 Clement Lenglet scored this golazo for Benfica. 🤯 pic.twitter.com/JKG2ZOS42G — Kalshi FC (@KalshiFC) August 31, 2026

En quelques semaines, Lenglet s’est imposé comme le patron indiscutable de la défense du Benfica, enchaînant les titularisations et les prestations de haut vol avec une sérénité retrouvée. À 31 ans, le Français affiche un niveau de jeu remarquable et sera l’un des hommes clés particulièrement attendus ce dimanche soir pour le choc électrique face au FC Porto (21h30). Signe de cette confiance retrouvée, il s’est illustré avec un but merveilleux sur une frappe de 30 mètres face à Estoril fin août. Une renaissance impressionnante qui prouve qu’avec de la régularité et de la confiance, Lenglet a encore de belles pages à écrire au plus haut niveau.