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Premier League

Rayan Cherki dévoile les joueurs qu’il adore regarder

Par Allan Brevi
1 min.
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp

Dans une interview accordée à France Football, Rayan Cherki s’est livré sur les joueurs qui lui procurent aujourd’hui le plus de plaisir à regarder. Le milieu offensif a notamment cité plusieurs stars avant de s’inclure lui-même dans la discussion. « Pour prendre du plaisir aujourd’hui, qui faut-il regarder jouer ? Lamine Yamal, Kylian Mbappé… Il y en a tellement. Ousmane Dembélé et Rayan Cherki. » Interrogé ensuite sur la présence d’« artistes » dans le football actuel, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a répondu avec franchise.

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« Il y a des joueurs avec des talents extraordinaires, mais peu d’artistes », a déclaré Cherki. Avant d’assumer son statut avec une pointe d’humour : « je pense. Parce que je fais des choses que moi-même, parfois, je ne comprends pas ». Pour sa première saison loin de Lyon, Rayan Cherki réalise d’ailleurs des débuts remarqués. Le Français totalise déjà 9 buts et 10 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 21 en tant que titulaire. Des performances qui ont rapidement marqué les observateurs en Angleterre, où sa créativité et sa qualité technique ont déjà fait forte impression.

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