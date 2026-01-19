Les nouvelles accusations horribles de Larissa Ferrari contre Dimitri Payet

Dimitri Payet n’est pas sorti d’affaire, loin s’en faut. Alors que l’ancien joueur de l’OM va faire l’objet d’un procès au Brésil après la plainte de Larissa Ferrari, une femme qui l’accuse «d’actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries» lors de leur relation extraconjugale entre 2023 et 2025, la plaignante brésilienne en a remis une couche lors d’un entretien accordé au média The Sun. L’avocate de 29 ans dénonce notamment des «jeux psychologiques» qui l’ont conduit à penser au suicide.

Assurant avoir été couvertes de bleus après des rapports sexuels où l’ancien joueur de Vasco de Gama lui aurait infligé des «punitions», Larissa Ferrari affirme également que Payet l’aurait traité de «bonne à rien», se vantant d’avoir couché avec des centaines d’autres femmes. Le Français aurait aussi avancé des liens avec la mafia pour la maintenir son emprise. Une interview où la jeune femme met enfin l’accent sur une demi-journée terrifiante en janvier 2025 durant laquelle elle dit avoir été obligée d’accomplir des «actes dégradants» devant la caméra pour que tout cela s’arrête, allant même jusqu’à parler de «torture psychologique»…